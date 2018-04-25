Молдова хочет построить в Беларуси фармпредприятие полного цикла

Молдова хочет построить в Беларуси фармацевтическое предприятие полного цикла, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра здравоохранения Валерия Малашко.

«Сегодня мы говорим не только об одностороннем движении препаратов в Молдову. У нас в стране работает молдавское предприятие, пока оно фасует лекарственные препараты. Но мы говорим об инвестиционном проекте и строительстве молдавского фармацевтического предприятия полного цикла в Беларуси», — отметил министр.

По его словам, молдавская сторона заинтересована и покупать произведенные Беларусью лекарства, поскольку знает об их высоком качестве. Также привлекает цена белорусской продукции.

«Фармацевтический вестник»