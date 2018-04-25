Квартальная прибыль Amgen составила 2,3 млрд долл.

В I квартале 2018 г. объем продаж Amgen увеличился на 2% и составил 5,6 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (5,4 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Чистая прибыль за первые три месяца составила 2,3 млрд долл. против 2,1 млрд долл. годом ранее.

Квартальный объем продаж гипохолестеринемического препарата Repatha увеличился на 151%, составив 123 млн долл. Аналитики прогнозировали 104 млн долл.

Продажи препарата Neulasta сократились на 5% – до 1,2 млрд долл. Показатель по препарату Enbrel снизился на 6% – до 1,1 млрд долл.

По прогнозу Amgen, в 2018 г. прибыль на акцию составит 12,80–13,70 долл. при объеме продаж 21,9–22,8 млрд долл. Аналитики прогнозируют 13,48 долл. и 22,6 млрд долл. соответственно.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»