Takeda достигла предварительного соглашения о приобретении Shire

Руководство британской фармацевтической компании Shire будет рекомендовать акционерам принять улучшенное предложение японской Takeda о приобретении компании за 46 млрд фунтов стерлингов (64,2 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Takeda предложила акционерам Shire 49 фунтов (68,53 долл.) за акцию, из которых 21,75 фунтов (30,40 долл.) будут выплачены наличными, а 27,26 фунтов (38,10 долл.) – акциями Takeda.

Как отметили в британской компании, ее акционеры будут владеть около 50% объединенной компании после завершения сделки. В Shire также заявили, что еще нужно обсудить несколько других условий сделки до того, как Takeda выступит с окончательным предложением. Официальный срок подачи окончательного предложения продлен с 25 апреля до 8 мая.

В Takeda подтвердили направление улучшенного предложения.

По словам аналитика Ichiyoshi Asset Management Co. Мицусиге Акино, рынок относится к потенциальной сделке негативно. Он полагает, что сделка слишком крупная и Takeda с ней не справится. Между тем, полагает, он акционеры японской компании могут поддержать сделку.

Аналитик банка UBS Ацуси Секи считает, что несмотря на рекомендацию совета директоров Shire согласиться на предложение Takeda, все равно есть определенные трудности для заключения сделки, в т.ч. возможны появление конкурирующих предложений и длительный процесс интеграции.

Ранее приобретение Shire не исключала и компания Allergan, которая, в конечном итоге, отказалась от этой идеи, как полагают эксперты, под давлением акционеров.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»