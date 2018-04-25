Комбинация препаратов AstraZeneca для лечения рака легкого не достигает конечных точек

Комбинация иммунотерапевтических препаратов, которые компания AstraZeneca исследовала для применения в качестве терапии третьей линии у пациентов с раком легкого, не продемонстрировала способности замедлять прогрессирование заболевания или увеличивать выживаемость, сообщает PharmaTimes.

В клиническом исследовании (КИ) III фазы ARCTIC (подисследование B) изучали эффективность и безопасность Imfinzi (durvalumab) в комбинации с tremelimumab, а также монотерапии препаратами Imfinzi и tremelimumab по сравнению со стандартом лечения (химиотерапией) у пациентов с низким/отрицательным уровнем экспрессии PDL1 при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ), получивших, как минимум, два курса терапии.

Данные исследования свидетельствуют о том, что комбинация Imfinzi + tremelimumab не продемонстрировала статистической значимости и клинически значимого улучшения показателей выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости по сравнению со стандартом лечения.

В подисследовании A изучали эффективность и безопасность монотерапии Imfinzi по сравнению со стандартом лечения у пациентов с высоким уровнем экспрессии PDL1 при НМРЛ. Исследование не обладало достаточной мощностью для демонстрации статистической значимости, но монотерапия Imfinzi показала клинически значимое снижение риска смерти по сравнению с химиотерапией, отметили в AstraZeneca.

Imfinzi был одобрен в США в феврале с.г. для лечения пациентов с неоперабельным НМРЛ III стадии, у которых не происходит прогрессирования заболевания после одновременной химиотерапии препаратами платины и лучевой терапии. Регистрационная заявка на препарат также рассматривается в Европе.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»