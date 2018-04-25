ФРП начал прием заявок на льготные кредиты на покупку оборудования для маркировки лекарств

Фонд развития промышленности (ФРП) запустил новую программу по выдаче льготных займов на покупку оборудования для маркировки лекарств.
Для внедрения процесса маркировки фармпроизводителям требуется приобретение специального оборудования. Теперь в ФРП можно получить льготный заем на эти цели под 1% годовых сроком до 2 лет на сумму от 5 до 50 млн рублей. При этом погашение основного долга начинается только со второго года пользования займом.
Ключевая особенность программы – со стороны предприятия не требуется софинансирование проекта. То есть за счет средств займа можно полностью оплатить покупку оборудования, однако компания должна предоставить банковскую гарантию на сумму займа в качестве его обеспечения.
Заявку на льготный заем можно подать уже сейчас на сайте фрп.рф. Подробности по телефону: 8 (800) 500-71-29.