Владимир Нестеренко избран генеральным директором «Аптечной сети 36,6»

Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» одобрил отставку Владимира Кинцурашвили с поста генерального директора группы и назначил новым генеральным директором Владимира Нестеренко, который ранее занимал должность советника В. Кинцурашвили.

Владимир Нестеренко окончил Челябинский государственный медицинский институт в 1988 г. В 1998 окончил аспирантуру и защитил диссертацию в МНИОИ им. П.А. Герцена по специальностям «анестезиология-реанимация», «онкология». Работал практическим врачом в различных медицинских учреждениях РФ, занимал руководящие должности в Минздраве России, Минздраве Московской области и ведущих фармацевтических компаниях. Опыт работы в фармацевтической отрасли более 15 лет.

«Мы благодарны Владимиру Кинцурашвили, возглавлявшему группу более 4 лет и вернувшему ей лидерство на рынке. Он уходит из компании и будет заниматься собственными проектами. Новой команде желаем удачи в работе и новых успехов», — заявил председатель совета директоров Иван Саганелидзе.

Перед новыми топ-менеджерами поставлены задачи дальнейшего развития компании, оптимизации бизнес-процессов, внедрения новых технологий с учетом потребностей в лекарственных препаратах, лекарственной безопасности и государственной политики импортозамещения, разработки региональной политики, финансового оздоровления группы и усиления ее позиций на фармацевтическом рынке.

Стоит отметить: «ФВ» еще в марте 2018 г. писал о том, что должность генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6» может занять Владимир Нестеренко.

«Фармацевтический вестник»