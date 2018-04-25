«Эркафарм» и «Фармия» начинают совместный франчайзинговый проект

Воронежская сеть «Фармия», открывшая с 2017 года около 60 франчайзинговых аптек, планирует и дальше развивать франчайзинговый проект в партнерстве с «Эркафармом». «Фармия» предоставит уже готовую и отлаженную ИТ-платформу, а «Эркафарм» за счет своего национального масштаба обеспечит франчайзи более выгодными закупками, ассортиментом, участием в маркетинговых акциях фармкомпаний, собственными торговыми марками (СТМ). Из крупных аптечных сетей франчайзинг пока развивает только входящая в «Протек» «Ригла».

О новом совместном проекте на конгрессе Vademecum Pharm Day рассказал руководитель «Фармии» Роман Кубанев, информацию подтвердила гендиректор «Эркафарм» Анастасия Карпова.

Они полагают, что для одиночных аптек и небольших сетей франчайзинг может стать удачной альтернативой вступлению в маркетинговые союзы.

В конце 2017 года «Фармия» вступила в объединение АСНА, чтобы сократить издержки, но вышла из объединения в первом квартале 2018 года. «Мы получаем ассортимент, который не можем контролировать и не можем подстраивать. Мы получаем очень сильно отдаленные выкладки по бэк-марже, а конкурировать и платить мотивацию нужно здесь и сейчас. Нужна была какая-то волшебная пилюля. Вместе с «Эркафармом» будем развивать проект франчайзинга. В чем здесь волшебная пилюля: мы предлагаем сейчас сами себе некую платформу. Историю, где от производителя до покупателя весь процесс контролируется. Он весь интегрирован, весь связан», – объяснял на Vademecum Pharm Day Кубанев.

«Наш франчайзинговый проект будет достаточно полноценный. Это не будет просто управление бэк-маржой, это будет управление и ассортиментом, и ценообразованием, и стандартами, – указывает Карпова. – У нас есть технологии, которых нет у небольших компаний. Взять ту же СТМ: ни одна маленькая компания не может себе позволить произвести СТМ, которая будет весить 10% выручки. А это серьезный инструмент увеличения доходности».

Сейчас у «Фармии» около 60 собственных точек в регионах Центрального федерального округа и около 60 франчайзи, уже готовы присоединиться еще несколько небольших сетей, утверждает Кубанев. По словам Карповой, до конца 2018 года будут открыты 120 франчайзинговых точек, существующие франчайзи «Фармии» первыми перейдут на новую схему работы совместно с «Эркафармом».

Будут ли их аптеки переименованы, пока неизвестно. Кубанев полагает, что в Воронеже бренд «Фармия» достаточно хорошо известен, поэтому франчайзи нет смысла его менять. Для других регионов решение будет принято позже. «Эркафарм» управляет сетями под разными брендами: «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека», «Аптека №1», «Радуга», «Первая помощь», «Ладушка».

«Эркафарм» в 2017 году приобрел объединенную аптечную сеть «Радуга – Первая помощь – Ладушка» у группы «Роста», что позволило выйти в новые регионы на Урале, Дальнем Востоке и в Западной Сибири, а в марте 2018 года купил московскую «Самсон-Фарму», занявшую 15-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам 2017 года» с выручкой 10,3 млрд рублей. В планах «Эркафарма» – в течение ближайших трех лет занять 10% коммерческого рынка, говорила Карпова на Vademecum Pharm Day.

Компания «Эркафарм» по итогам года пока третья в рейтинге с выручкой 42 млрд рублей. Региональная «Фармия» занимает 94-ю строчку (1,15 млрд рублей).

Франчайзинг с 2017 года стал привлекать игроков коммерческого фармрынка. Несмотря на наличие у «Протека» собственного маркетингового союза «ПроАптека», его аптечная сеть «Ригла» в конце 2017 года перезапустила франчайзинговый проект, рассчитывая в 2018 году привлечь около ста франчайзи. Бывшие акционеры «А5» в октябре 2017 года тоже запустили франчайзинг под брендом «еАптека».

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