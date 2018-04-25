«Эвалар» выиграл процесс у «Вифитех» по защите товарного знака

ЗАО «Эвалар» выиграло судебный процесс у ЗАО «Вифитех» в рамках защиты своего товарного знака «Ци-Клим». 23 апреля Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, признавшего незаконным использование ЗАО «Вифитех» наименования «Цимициклим». Таким образом, решение суда вступило в законную силу и «Вифитех» обязан изъять свою продукцию из оборота. Данная продукция фактически является контрафактом.

Лекарственный препарат «Ци-Клим» был зарегистрирован ЗАО «Эвалар» в 2009 году, и в настоящее время является лидером на рынке противоклимактерических растительных негормональных препаратов с долей до 30%.

В 2017 году ЗАО «Вифитех» зарегистрировало противоклимактерическое лекарственное средство с наименованием «Цимициклим», схожее до степени смешения с товарным знаком «Ци-Клим» ЗАО «Эвалар» и ориентированное на тот же круг потребителей. Это стало причиной подачи иска со стороны ЗАО «Эвалар».

3 февраля 2018 года Арбитражный суд Московской Области встал на сторону «Эвалар» и удовлетворил иск к ЗАО «Вифитех», 23 апреля решение суда первой инстанции подтвердил и Десятый арбитражный апелляционный суд. Таким образом, продукция под брендом «Цимициклим» по сути является контрафактной и подлежит изъятию из оборота.

gmpnews