Федеральное казначейство возьмет под контроль закупки лекарств в Карелии

Федеральное казначейство возьмет под контроль расходы по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие Республики Карелии на период до 2020 года», в том числе будет проверять все госконтракты на поставку лекарств суммой свыше 10 млн рублей.

«В этом году будет запущен новый инструмент повышения контроля за эффективным расходованием бюджетных средств. Правительство республики вышло с инициативой в правительство Российской Федерации об определении Карелии пилотом в апробации полноценного казначейского сопровождения в регионе. Это особо значимо в условиях, когда республике предусмотрено ежегодное предоставление субсидии из федерального бюджета в объеме 3 млрд рублей на реализацию мероприятий ФЦП», – цитирует ТАСС министра финансов республики Елену Антошину.

Она пояснила, что помимо лекарственных закупок проверять будут также адресные инвестиционные программы и расходы на ремонт дорог. В казначействе обратят внимание не только на подрядчика, но и его субподрядчиков. Вести инвестпроекты будут контролироваться от момента подачи заявки на финансирование до фактического оказания услуг.

В марте 2018 года Счетная палата сообщила, что новый перинатальный центр в столице Карелии Петрозаводске, который должен был начать прием пациентов 31 декабря 2017 года, был построен с нарушениями и поэтому не введен в эксплуатацию.

Источник: ТАСС

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