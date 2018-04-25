Страны БРИКС ищут себя на рынке био­тех­но­ло­гий

За последние 20 лет вклад стран БРИКС в развитие биотехнологий увеличился многократно. Но говорить о смене мировых лидеров в этой области преждевременно. К такому выводу пришли исследователи ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, проанализировав патентную активность стран БРИКС. Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Biotechnologies.

На долю Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки в настоящее время приходится четверть мирового потока патентных заявок на биотехнологические изобретения. В 2000 году величина этого показателя составляла всего 3%. Для понимания будущего ландшафта биотехнологической области исследователи ИСИЭЗ Екатерина Стрельцова и Джонатан Линтон проанализировали патентную активность БРИКС с 1994 по 2014 гг. Эмпирической основой исследования стали данные Всемирной организации интеллектуальной собственности и коммерческой базы Orbit.

Наиболее заметных успехов в создании новых биотехнологий добился Китай. За 20 лет поток патентных заявок на изобретения оттуда увеличился почти в 130 раз и составил 91,2% от общего числа из стран БРИКС. Второе место с большим отставанием (5,1%) занимает Россия, в которой число патентных заявок в области биотехнологий за тот же период выросло всего на четверть.

Эти две страны генерируют больше 96% всех биотехнологических заявок БРИКС. Они явно ориентированы на свои внутренние рынки: основная часть созданных биотехнологий патентуется в национальных ведомствах. Южная Африка и Индия, напротив, имеют фокус на мировой рынок. Для первой это обусловлено критично низким уровнем доверия к государственной системе защиты интеллектуальной собственности. А заявители из Индии патентуют биотехнологии за рубежом в значительной степени благодаря реальному коммерческому интересу (ведущие игроки в этой области — частные организации).

Страны БРИКС различаются и по тематическим приоритетам в области биотехнологий. Так, заявители из Индии, России и Южной Африки чаще всего патентуют «красные» биотехнологии — изобретения, относящиеся к области фармацевтики. В Бразилии и Китае по числу патентных заявок лидируют пищевые биотехнологии.

Биотехнологическая область в странах БРИКС опирается в основном на государственное финансирование. В Бразилии и Китае университеты активнее других разрабатывают и патентуют новые биотехнологии. В Индии и Южной Африке из-за особенностей законодательства права на интеллектуальную собственность часто передаются государственным органам. Но если выйти за рамки этой формальности, то заметно, что в Южной Африке серьезный вклад в развитие биотехнологий вносят университеты, а в Индии — фармацевтические корпорации (в основном, производители дженериков). В России рейтинг ключевых заявителей в области биотехнологий занимают специализированные научно-исследовательские институты и центры (НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов, ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии, Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова) и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Несмотря на сложившуюся инфраструктуру и базовые условия развития биотехнологий, возможности БРИКС конкурировать на мировой арене ограничены. «В первую очередь, это обусловлено составом основных игроков на национальных биотехнологических рынках, большая часть которых — организации госсектора (научные институты, университеты), — объясняет Екатерина Стрельцова. — Это затрудняет процесс превращения созданных технологий в реальные инновации, поскольку у таких организаций инициатив и возможностей для коммерциализации полученных результатов, как правило, меньше, чем у бизнеса».

Пока страны стран БРИКС будут ориентироваться на внутренние рынки, они не смогут попасть в число лидеров в области биотехнологий, делают вывод ученые. При этом исследование показало, что в этих странах есть организации, которые успешно разрабатывают новые биотехнологии, представляющие интерес для международного сотрудничества.

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