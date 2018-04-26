В I квартале объем продаж Bristol-Myers Squibb увеличился на 5%

В I квартале 2018 г. объем продаж американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb увеличился на 5% и составил 5,2 млрд долл. на фоне роста показателей по препаратам Eliquis и Opdivo, сообщает FirstWord Pharma.

За первые три месяца объем продаж Opdivo вырос на 34% и составил 1,5 млрд долл. Продажи Eliquis также составили 1,5 млрд долл., увеличившись на 37%.

Между тем, объем продаж препарата Yervoy сократился на 25% – до 249 млн долл.

Квартальная чистая прибыль составила 1,5 млрд долл. по сравнению с 1,6 млрд долл. годом ранее.

Bristol-Myers Squibb повысила прогноз прибыли на акцию в 2018 г. с 3,15–3,30 долл. до 3,35–3,45 долл. Рост объема продаж ожидается в пределах средних однозначных показателей.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»