Специалисты в области регистрации ЛС остаются самыми востребованными на рынке

Среди самых сложно закрываемых вакансий на фармрынке труда пальму первенства традиционно удерживают специалисты в области регистрации ЛС, рассказала вице-президент по HR, PR и корпоративному маркетингу ЗАО «Биокад» Александра Глазкова, выступая на конференции «Дефицит квалифицированного персонала в фармацевтической отрасли. Поиск решений», организованной ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ФБУ «ГИЛС и НП») и компанией «Деловая Россия».

Александра Глазкова представила результаты мини-опроса, в котором приняли участие 8 фармкомпаний – лидеров отрасли. Согласно полученным данным, численность персонала в компаниях растет. Из опрошенной «большой восьмерки» три компании имеют штат в более чем 1 тыс. сотрудников, штат еще четырех компаний составляет более 500 человек.

При этом лишь две компании показали относительную кадровую стабильность, за три последних года в них было принято 20 сотрудников (при общей численности 400) и 100 (при 600) соответственно. Цифры приема в других компаниях составили от 270 до 1267 человек, закрывались не только новые позиции, но и высвободившиеся из-за переходов сотрудников в другие компании. В большинстве компаний ротацию претерпело от трети до половины штата.

Семь из 8 опрошенных компаний заявили о наличии планов по выходу на международный рынок. «А это значит, что компаниям нужны специалисты международного уровня, это совершенно другие требования», — отметила Александра Глазкова.

Среди наиболее сложных для закрытия — вакансии специалистов в области регистрации лекарственных средств, а также специалистов по качеству и трансферу технологий, производственные и инженерные позиции.

Делая прогноз на развитие фармацевтического рынка труда до 2030 года, Александра Глазкова отметила, что специалисты по регистрации и разработке ЛС, специалисты по качеству, технологи, эксперты в области маркетинга, инженеры, биоинформатики, химики-аналитики, специалисты в области клинических исследований останутся востребованными в долгосрочной перспективе.

*На фото Александра Глазкова

Елена Григорьева

Фото Игоря Чунусова

«Фармперсонал»