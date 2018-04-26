Квартальная прибыль AbbVie достигла 2,8 млрд долл.

В I квартале 2018 г. объем продаж американской фармацевтической компании AbbVie увеличился на 21,4% и составил 7,9 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (7,6 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Продажи препарата Humira выросли на 14,4% – до 4,7 млрд долл.

Объем продаж препарата Imbruvica вырос на 38,5% – до 762 млн долл.

Квартальная чистая прибыль составила 2,8 млрд долл. против 1,7 млрд долл. за аналогичный период 2017 г.

По прогнозу AbbVie, в 2018 г. прибыль на акцию составит 7,66–7,76 долл., а не 7,33–7,43 долл., как ожидалось ранее.

В AbbVie также отметили, что компания планирует выкупить собственные акции на сумму 7,5 млрд долл. Это часть программы обратного выкупа акций на сумму 10 млрд долл., объявленной в феврале.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»