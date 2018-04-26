За первые три месяца объем продаж рецептурных препаратов Roche составил 10,9 млрд долл.

В I квартале 2018 г. объем продаж рецептурной фармпродукции швейцарской фрамкомпании Roche увеличился на 5% и составил 10,7 млрд швейцарских франков (10,9 млрд долл.), в основном за счет показателей по препаратам Ocrevus и Perjeta, сообщает FirstWord Pharma. На рост продаж негативно повлияло снижение показателей по препаратам Avastin, MabThera/Rituxan и Tarceva.

Квартальный объем продаж препарата Perjeta вырос на 18% и составил 613 млн франков (623 млн долл.). Продажи Ocrevus составили 479 млн франков (487 млн долл.), превысив прогнозы аналитиков, которые ожидали 406 млн франков, (413 млн долл.).

Общий объем продаж Roche в I квартале 2018 г. составил 13,6 млрд франков (13,8 млрд долл.). Аналитики прогнозировали 13,3 млрд франков (13,5 млрд долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»