Зарплаты первостольников в сетевых аптеках снизились

Заработки фармацевтов и провизоров в аптечных сетях стали ниже, чем в единичных аптеках, отмечает заместитель исполнительного директора Союза «Национальная фармацевтическая палата» Мария Литвинова.

По словам эксперта, это связано с сокращением выплат персоналу за выполнение плана продаж в рамках маркетинговых договоров с фармпроизводителями. Дело в том, что выручка аптек из-за снижения покупательской способности населения по таким договорам снижается. А поскольку схемы материальной мотивации труда первостольников завязаны на ассортимент маркетинговых планов, то и выплата бонусов сокращается.

«На рынке уже есть примеры, когда из-за отмены бонусов за выполнение плана продаж по маркетинговым договорам увольнялись и переходили в другие аптеки целые коллективы», — рассказала Мария Литвинова.

По данным рекрутинговой компании «КАУС — Медицина», в Московском регионе заработок провизора/фармацевта в среднем диапазоне рыночных зарплат составляет сегодня 46 тыс. — 62 тыс. рублей.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»