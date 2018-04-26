Novartis запускает приложение для сбора данных от пациентов с заболеваниями глаз

Компания Novartis запустило приложение, нацеленное на ускорение разработки препаратов для лечения офтальмологических заболеваний: теперь субъекты клинических исследований смогут самостоятельно оценивать их результаты, сообщает FirstWord Pharma. Приложение FocalView, разработанное на основе ResearchKit компании Apple, позволяет исследователям отслеживать течение заболевания путем сбора данных непосредственно от пациентов в режиме реального времени.

По данным Novartis, эффективность и практичность приложения FocalView применительно к оценке состояния зрения будут изучены в ходе проспективного неинтервенционного исследования.

В компании отметили, что цель FocalView – помочь пациентам в выполнении различных оценок и получить от них информацию о зрительной функции, включая изменения во времени. Было указано также, что данное приложение может обеспечить для исследователей больший объем данных, получаемых в реальных условиях непосредственно от пациентов, что позволит создавать более гибкий и доступный дизайн клинических исследований.

Запуск приложения последовал за подписанием в прошлом месяце между компаниями Novartis и Science 37 соглашения о начале в течение ближайших трех лет до 10 клинических исследований с опорой на комбинацию виртуальных и традиционных моделей. В исследованиях будет использоваться разработанная компанией Science 37 технология Network Oriented Research Assistant, позволяющая пациентам участвовать в исследованиях с помощью мобильных устройств и телемедицинских сервисов.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»