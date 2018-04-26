Виктор Дмитриев: московский опыт офсетных контрактов не стоит масштабировать на всю страну

Фармацевтические компании готовы наращивать инвестиции в развитие отрасли, если государство в ответ даст гарантии закупок хотя бы 30% произведенной продукции. Об этом шел разговор на X научно-практической конференции «Государственное регулирование и российская фармпромышленность – 2018: продолжение диалога». Одним из сдерживающих факторов роста производители считают отсутствие гарантированного сбыта произведенной ими продукции.

Москва, как отметил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, смогла создать модель, удовлетворяющую все стороны: «Город первым начал воплощать в жизнь идею закупок путем заключения контрактов со встречными инвестиционными обязательствами».

В 2017 году в столице был проведен подобный конкурс на право поставлять онкопрепараты. Начальная цена контракта составляла 29 млрд рублей. В результате был заключен контракт на сумму 14 млрд рублей с обязательствами инвестировать в фармзавод полного цикла не менее 3 млрд рублей. Теперь Москва в течение семи лет сможет закупать произведенные на предприятии препараты – на 2 млрд рублей ежегодно. Еще несколько заявок сейчас находятся на стадии рассмотрения.

Однако участники встречи высказали скепсис по поводу возможностей масштабирования московского опыта на всю территорию страны.

«Во-первых, в стране больше нет регионов с такой численностью населения, а соответственно и готовых осуществлять закупки на названные миллиарды рублей. Близких по численности не больше 3-4 регионов. – отметил Виктор Дмитриев. – А, во-вторых, такими офсетами мы еще более разбалансируем региональный подход в промышленной политике, когда в европейской части будет переизбыток производственных площадок, а за Уралом их днем с огнем не сыщешь!»

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»