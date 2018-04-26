За превышение наценки на «Лирику» аптеки оштрафованы на 1,3 млн рублей

В первом квартале текущего года за превышение допустимого размера торговой наценки на лекарственные препараты территориальным органом Росздравнадзора по Ростовской области к административной ответственности привлечено семь юрлиц.

— Лекарственный препарат «Лирика» (МНН Прегабалин) входит в Перечень ЖНВЛП на 2018 год, утвержденный распоряжением Правительства РФ, – напомнила руководитель Управления Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна Полинская участникам публичного обсуждения результатов правоприменительной практики тероргана, которое прошло 25 апреля. – Торговая надбавка на него строго регулируется. На практике, одну капсулу «Лирики» 300 мг продают по цене 150 руб., следовательно, розничная цена ЛП составляет 2100 руб. Розничная надбавка превышена на 988,03 руб., или на 200,5%. Это является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность.

Всего в судебные органы в I квартале передано 49 материалов по фактам завышения цен, а сумма начисленных штрафов превысила 1,3 млн руб.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»