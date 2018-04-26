Mylotarg одобрен в ЕС для лечения острого миелолейкоза

Европейские регуляторы одобрили препарат Mylotarg компании Pfizer для лечения определенной субпопуляции пациентов с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ), сообщает PharmaTimes.

Теперь врачи смогут с самого начала назначать данный препарат в комбинации с daunorubicin и cytarabine у пациентов с 15 лет с нелеченным, CD33-положительным АМЛ, за исключением случаев острого промиелоцитарного лейкоза (ОПЛ).

Mylotarg (gemtuzumab ozogamicin) – препарат для таргетной терапии, состоящий из антитела, связанного с противоопухолевым веществом, токсичным для клеток; считается, что препарат работает, доставляя противоопухолевое вещество в лейкозные клетки, экспрессирующие антиген CD33, что блокирует рост раковых клеток и вызывает их гибель.

Mylotarg является первым и единственным одобренным в ЕС препаратом для лечения ОМЛ, таргетирующим CD33 – антиген, экспрессируемый лейкозными клетками почти у 90% пациентов.

«В ходе клинических исследований добавление gemtuzumab ozogamicin к препаратам стандартной химиотерапии обеспечивало более длительную ремиссию, представляя, таким образом, дополнительный вариант лечения, потенциально способный предотвращать рецидивы заболевания у пациентов», – отметил Андреас Пенк, президент по региональному развитию Pfizer Oncology.

В одном из исследований у пациентов, получавших Mylotarg, показатель выживаемости был выше, чем у субъектов, получавших только паллиативную терапию. Медиана общей выживаемости в группе лечения Mylotarg составила 4,9 мес. по сравнению с 3,6 мес. в группе паллиативной терапии. Данные другого исследования показали, что 26% пациентов, получавших лечение препаратом Mylotarg, достигли полной ремиссии, медианное значение продолжительности которой составило 11,6 мес.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»