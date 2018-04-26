Аптечная сеть «36,6» пытается выйти из кризиса

Новый топ-менеджмент ПАО «Аптечная сеть 36,6» планирует к 2021 году вывести из кризиса розничное направление, на которое приходится основная часть выручки компании. В 2017 году этот показатель составил 52,1 млрд руб., пишет «Коммерсант». Для этого «36,6» уже начала закрывать убыточные аптеки, рассказала изданию гендиректор розничного направления сети Полина Киселева. На конец 2017 года компании принадлежало 1,6 тыс. точек, из которых закрыто уже около 150. Топ-менеджер не раскрывает общее количество нерентабельных объектов, поясняя лишь, что по итогам 2018 года планируется прирасти новыми 120 точками. Причем расширяться предполагается как органически, так и за счет покупки других мелких сетей и отдельных аптек.

По словам г-жи Киселевой, компания рассматривает возможность создания нового бренда в премиальном сегменте. Сейчас в ПАО входят дискаунтер «Горздрав» и аптеки «36,6». Ранее компания развивала премиальный бренд «А.В.Е-luxury», включающий в себя 12 аптек. Но в марте этого года из числа акционеров ПАО вышли Иван Саганелидзе и Владимир Кинцурашвили, забрав «А.В.Е-luxury» под свое управление.

По итогам 2017 года общая задолженность ПАО «Аптечная сеть 36,6» составляет около 30 млрд руб., пишет «Коммерсант». Почти вся эта сумма — долг перед Московским кредитным банком (МКБ). Один из акционеров аптечной сети — Роман Авдеев, которому принадлежит МКБ.

Как писал «ФВ», совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 24 апреля одобрил досрочное прекращение полномочий генерального директора группы Владимира Кинцурашвили и назначил новым генеральным директором Владимира Нестеренко, который ранее занимал должность советника В. Кинцурашвили.

«Фармацевтический вестник»