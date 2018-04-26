Совладелец «Северной звезды» купил «Медбиолайн»

Вадим Силаев, совладелец фармкомпании «Северная звезда» и аптечной сети «Фармастар», купил подмосковную сеть «Медбиолайн», сообщил Vademecum сам Силаев. Сеть куплена на личные средства, совместно с партнерами, уточнил он.

«Медбиолайн» может быть интегрирована с «Фармастаром», этот вопрос еще не решен, говорит Силаев. Если слияние состоится, объединенная сеть с выручкой более 3 млрд рублей войдет в ТОП50 рейтинга Vademecum.

Гендиректор «Медбиолайна» Владимир Хапкин не стал комментировать сделку.

Аптечная сеть «Фармастар» занимает 96-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам 2017 года» с выручкой в 1,1 млрд рублей. На конец года у нее было 43 аптеки. «Медбиолайн» занимает 61-е место с выручкой в 1,9 млрд рублей, в сеть входит 75 аптек в Москве, Подольске и Чехове.

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