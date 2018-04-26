Минкомсвязи против запрета телерекламы лекарств

Законопроект, запрещающий рекламу лекарств на телевидении, лишит жителей информации о препаратах и не даст им сделать сознательный выбор, считает заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Если вы запрещаете рекламу лекарственных препаратов на телевидении, то вы, по сути дела, ставите человека в полную зависимость от врача, который может быть коррумпирован фармацевтической компанией», — цитирует Волина РИА Новости.

«Мы считаем эту инициативу крайне вредной и опасной, потому что за этой инициативой могут скрываться интересы фармацевтических компаний и так называемого медицинского лобби навязать гражданам определенные лекарственные препараты», — добавил замминистра.

Волин считает, что инициатива повлияет и на качество телевидения, так как реклама препаратов, по его словам, один из крупнейших источников доходов для телеканалов.

17 апреля в Госдуму внесли законопроект, дополняющий ФЗ «О рекламе» пунктом о запрете рекламы лекарств «в телепередачах и телепрограммах». Авторы — глава комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский, его первый заместитель Игорь Каграманян и первый зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский — уверены, что рекламодатель подменяет собой медицинского работника, чем «стимулирует самолечение».

В январе 2018 году рекламу лекарств на ТВ и радио предложили запретить депутаты ЛДПР.

Источник: РИА Новости

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