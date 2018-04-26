Государственные аптеки не хотят закупать лекарства по МНН

Законодательное собрание Красноярского края обратилось в правительство и Госдуму с предложением дополнить закон о госзакупках 223-ФЗ пунктом, который позволит государственным аптекам закупать лекарства по торговому наименованию, а не по МНН.

Копия обращения есть в распоряжении Vademecum.

Действующая редакция 223-ФЗ не запрещает указывать торговое наименование препарата, но такое ограничение появится в законе 1 июля 2018 года. Однако в некоторых случаях закон позволяет делать исключения. Заксобрание Красноярского края предлагает дополнить список этих исключений «закупками лекарственных средств и медицинских изделий государственными и муниципальными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, являющимися аптечными организациями, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50%».

Если государственные аптеки не смогут закупать лекарства по торговым наименованиям, их ассортимент может сократиться на 60%, отмечается в обращении. В Красноярском крае государственной аптечной сетью является АО «Губернские аптеки». Аптеки этой сети, подчеркивается в документе, работают и в таких районах Красноярского края, где нет частных аптек. Таким образом, из-за изменений в 223-ФЗ жители этих областей могут быть лишены доступа к ассортименту лекарств, который доступен покупателям коммерческих аптек.

«Губернские аптеки» занимают 21-е место в аптечном рейтинге Vdemecum с выручкой 7 млрд рублей за 2017 год. В сеть входят 252 аптеки. В целом, по расчетам Vademecum, на основании данных аптечного рейтинга, выручка государственных аптечных сетей в 2017 году составила 6% от общей выручки сетей, входящих в ТОП200.

Источник: Запад24

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