ФРП одобрил проект производства медизделий для терапии рака печени

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил заявку компании «Бебиг» (инвестиционная операционная компания «Роснано») на выдачу льготного займа в размере 100 млн рублей на создание производства медицинских изделий для терапии онкозаболеваний печени.

Компания намерена выпускать микросферы на основе Иттрия-90, которые размещаются вблизи опухоли или непосредственно вводятся в нее в специальном растворе, вызывая разрушение опухолевых клеток. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 208,7 млн рублей, а производство построят в технопарке «Дубна». В «Бебиг» надеются составить конкуренцию иностранным аналогам из Европы и США.

По данным СПАРК-Интерфакс, компания «Бебиг» принадлежит на 50% ООО «Сантис», на 35% – «Роснано» и еще 15% в собственности у бельгийской Eckert & Ziegler Bebig SA. Конечными бенефициарами ООО «Сантис» являются Роман Голинкин и Андрей Рассказов. ООО «Бебиг» показало выручку в 2016 году 314,3 млн рублей, чистая прибыль составила 2,7 млн рублей. Основным направлением деятельности компании является производство и продажа медизделий для брахитерапии.

Фирма продвигает проект как минимум четыре года: в июле 2014 года предложение собирался изучить министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Чем это изучение закончилось, не сообщается.

Источник: Фонд развития промышленности

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