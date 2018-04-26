Цены на трех ауционах Минздрава по теризидону упали в два-три раза

Минздрав определил поставщиков противотуберкулезного препарата теризидона. Компаниям «Р-Фарм» и «Эдвансд Трейдинг», чтобы выиграть аукционы, пришлось снизить цены на лоты в два-три раза, так что начальная совокупная стоимость контрактов в 514,5 млн рублей уменьшилась до 169,6 млн рублей.

Начальная цена самого крупного контракта составляла 308,5 млн рублей. На конкурс было подано семь заявок, четыре из них – от «Р-Фарм», входящего в ГК «Фармасинтез» «Профарма», «Эдвансд Трейдинг» и «Виренд Интернейшнл» – были допущены к участию в конкурсе. Как следует из документов закупки, самую привлекательную цену в 94 млн рублей предложили «Профарм» и «Р-Фарм», но «Р-Фарм» подал заявку на полминуты раньше, за счет чего и победил.

В двух других аукционах с участием тех же конкурентов выиграла компания «Эдвансд Трейдинг».

Победители конкурсов должны будут поставить теризидон в два этапа: до 1 июня и до 1 октября 2018 года.

Минздрав начал закупать теризидон в 2017 году. Сначала один конкурс на 7 млн рублей выиграла компания «Профарм». Она же победила в более крупном конкурсе с начальной ценой контракта 416,9 млн рублей, однако ФАС заставила Минздрав отменить результаты этого конкурса и провести его заново. В результате аукцион выиграла близкая к «Р-Фарм» компания «Русмедком» – Минздрав заключил с ней контракт на 333,5 млн рублей. Эта же компания получила еще один контракт на теризидон за 178,5 млн рублей при начальной цене контракта 222 млн рублей.

В 2018 году Минздрав начислил «Русмедкому» 75 млн рублей пеней за срыв сроков поставки лекарств по этим контрактам.

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