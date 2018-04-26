«Ростех» запустил производство УЗИ-сканеров

ГК «Ростех» объявила о начале серийного производства УЗИ-сканеров, «которые призваны вытеснить с рынка импортные аналоги». Проектом занимаются входящие в госкорпорацию АО «Калугаприбор» и «Швабе», а также НПО «Сканер». Исполнители позиционируют разработку как результат локализации технологии медицинского подразделения южнокорейской Samsung.

В «Ростехе» сообщили, что на первом этапе планируется выпускать 2,5 тысячи приборов в год. Это будут ультразвуковые сканеры «РуСкан 50» с 19-дюймовым монитором и «РуСкан 60» – с 21,5-дюймовым. В госкорпорации рассчитывают, что смогут «закрыть большую часть потребности медучреждений в этой технике».

В этом «Ростеху» может помочь расширенный перечень медицинских изделий, подпадающих под протекционистское правило «Третий лишний». В декабре 2017 года Минпромторг предложил добавить в список 12 позиций, включая аппараты УЗИ. По информации Vademecum, в настоящее время готовится соответствующее постановление Правительства РФ.

Параллельно с инициативой Минпромторга в декабре 2017-го состоялась презентация аппаратов «РуСкан». Представители НПО «Сканер» и входящей в «Ростех» компании «Калугаприбор» заявили, что сканеры – результат локализации технологии медицинского подразделения Samsung Medison Со.

НПО «Сканер», по данным СПАРК-Интерфакс, появилось в 2006 году как совместное предприятие Samsung Medison и ООО «Сканер.ру». В настоящее время совладельцами НПО «Сканер» значатся «граждане России». Чистый убыток компании в 2016 году составил 2,9 млн рублей.

В компаниях, принимающих участие в проекте, не смогли прокомментировать степень участия южнокорейских партнеров.

Предполагается, что «Сканер» возьмет на себя научно-исследовательский блок, «Калугаприбор» будет производить сканеры, а холдинг «Швабе» – продвигать их и продавать. Объем инвестиций в проект не раскрывается. На локализацию ультразвуковой аппаратуры, а также компьютерных томографов, которой занимаются GE Healthcare и компания «МТЛ» в подмосковных Люберцах, потребовалось 105 млн рублей.

Источник: Ростех

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