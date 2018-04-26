За три года в РФ было одобрено 640 лекарств для применения в педиатрии

По данным Минпромторга РФ за последние три года было зарегистрировано 640 лекарственных препаратов, разрешенных к применению в педиатрии, из них 395 лекарственных препаратов от отечественных производителей. Такие данные были приведены на первой ежегодной московской городской конференции «Лекарство и дети».

В настоящее время Минпромторг совместно с Минздравом проводит работу по согласованию перечня лекарственных препаратов, которые будут применяться в педиатрии. Производителям лекарственных форм и дозировок препаратов для детей различного возраста может быть предоставлена государственная поддержка, рассказала замначальника отдела отраслевого планирования и стратегического развития департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ирина Курашкина.

На конференции была подчеркнута необходимость создания лекарственных средств специально для детского возраста. Однако представители рынка отметили низкую рентабельность производства таких лекарств. По словам представителя компании «Пептоген», такая ситуация складывается из-за того, что объемы производства маленькие, нет фиксированного рынка сбыта, поскольку нет государственных заказов.

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