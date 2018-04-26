TEVA о грядущей цифровой революции

В Москве состоялся круглый стол на тему «Цифровизация как драйвер развития фармацевтической отрасли». Ведущие эксперты обсудили вопросы современной стратегии развития фармацевтического рынка с учетом технологических трендов.

Цифровизация сейчас дает фармацевтическим производителям и дистрибьюторам дополнительные возможности создавать препараты нового поколения, отслеживать их передвижение, контролировать их остатки в разных регионах и странах мира.

Грядущая цифровая революция обладает колоссальным потенциалом для трансформации российской фармацевтической индустрии, традиционно считавшейся консервативной в вопросах применения цифровых технологий. Набор инструментов, объединенных понятием «Индустрия 4.0», включает такие инновационные решения, как анализ больших массивов данных, машинное обучение, машинное зрение, промышленный интернет вещей, виртуальная реальность, дополненная реальность, 3D-печать, робототехника.

«Высокий уровень цифровизации в современном мире – это синоним конкурентоспособности и перспективности компаний, отраслей и экономики, – прокомментировала ситуацию на круглом столе Мария Изместьева, директор по инновациям фармацевтической компании Teva. – Коэффициент цифровизации, содержащий сравнительную оценку компаний по 4 признакам – стратегия, цифровая культура, компетенции, организационная модель, показывает, что предприятия, активно внедряющие цифровые решения, демонстрируют более высокие финансовые показатели, где рост выручки за 5 лет (CAGR) в 4,5 раза выше. Одно из ярких преимуществ «Индустрии 4.0» – это повышение качества продукции и персонализация, улучшение прогнозирования спроса».

Эксперты отметили, что цифровизация российской экономики ставит работников и работодателей перед необходимостью адаптации к новым условиям. Цифровые технологии и платформы смогут оказать заметное положительное воздействие на рынок труда: они будут упрощать поиск кадров, сокращать сроки поиска работы, повышать производительность. По данным Глобального института McKinsey, уже к 2036 году может быть автоматизировано от 2 до 50% работы, выраженной в человеко-часах.

gmpnews