Бурное развитие фармотрасли требует регулярного обучения сотрудников

5 апреля 2018 в Москве состоялась II фармацевтическая HR-конференция: «Дефицит квалифицированного персонала в фармацевтической отрасли. Поиск решений». Мероприятие было организовано компанией «Деловая Столица» при поддержке Федерального бюджетного учреждения «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик».

В конференции приняли участие представители государственных органов, разработчики программы «Фарма-2030», представители ВУЗов, топ-менеджеры фармбизнеса, HR-директора фармацевтических компаний, менеджеры по персоналу и руководители отделов обучения.

В ходе мероприятия участники обсудили текущую ситуацию по обеспечению фармацевтической отрасли квалифицированными сотрудниками и предложили новые решения в области подготовки кадров, а также преодоления дефицита персонала фармотрасли. По окончании разбора 5 актуальных кейсов прошло голосование при поддержке WhenSpeak, в результате которого удалось выявить зоны роста и определить дальнейшие шаги развития, на которых стоит сфокусировать внимание в решении кадровой проблематики в программе развития «Фарма-2030».

«Я искренне рад, что в последние годы вопрос обеспечения фармацевтической отрасли кадровым ресурсом сдвинулся с мертвой точки, и у нас во всех сферах появляется все больше профессионалов, способных разрабатывать и производить конкурентоспособные лекарственные препараты», — поделился заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

По мнению участников мероприятия, самыми важными идеями стали привлечение внешних консультантов для непосредственной передачи практического опыта и использование технологий дистанционного интерактивного обучения в области образовательных программ, необходимость методики оценки качества обучения, а также самооценки роли и знаний сотрудников.

«Найти работника с соответствующей квалификацией – это только начало пути. Бурное развитие отрасли требует регулярного обучения сотрудников, и только в этом случае наше производство будет конкурентоспособным на мировом рынке», — отметил в приветственном слове директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

Также голосующие выделили важность фармразработки,технологий, управления рисками, трансфера, валидации и управления проектами, а также потребность в рабочих группах по созданию моделей компетенций (HR, эксперты, руководители подразделений).

По итогам конференции стало очевидно, что вузы, компании и кадровые агентства говорят на разных языках и имеют разные цели: функциональные руководители HR-отделов больше заинтересованы в реализации процесса обучения, а бизнес-сторона скорее нацелена на экономический результат. Теперь важно сконцентрироваться на создании общей терминологии и выработки единого направления движения.

«В современном быстро меняющемся мире компаниям очень важно быть гибкими и держать руку на пульсе новых диджитал веяний. На дворе четвертая промышленная революция, автоматизация процессов и демографические сдвиги, поэтому необходимо как можно быстрее прыгать в уходящий поезд диджитал обучения сотрудников», -подчеркнул управляющий партнер WhenSpeak Дамир Самигуллин.

gmpnews