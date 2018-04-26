Полиция возбудила 8 уголовных дел после рейда по столичным аптекам

Сотрудники МВД России провели масштабный рейд по столичным аптекам.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств в крупном размере на территории столицы», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Реализация контролируемых препаратов наркозависимым людям для немедицинского потребления происходила партиями через сеть аптечных пунктов без рецепта и кассового чека.

Злоумышленники аналогичным образом осуществляли безрецептурную продажу лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету.

Следует отметить, что наценка составляла от 550 до 1500%, вследствие чего доход участников группы в сутки составлял свыше 5 млн руб., отметила Ирина Волк.

«В ходе рейда проверено 38 аптек и офисное помещение, арендуемое фигурантами. Изъято более 18 тысяч таблеток, 2 тысячи флаконов, системные блоки компьютеров, денежные средства и материальные ценности на сумму свыше 10 миллионов рублей, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности участников группы и имеющие значение для расследования», – добавила официальный представитель ведомства.

Возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ. Полицейскими задержаны лидеры и активные участники группы.

Мероприятия по декриминализации фармацевтического рынка продолжаются.

«Фармацевтический вестник»