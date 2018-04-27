Руководители высшего звена охотно меняют Большую фарму на стартапы

Опрос целого ряда топ-менеджеров, перешедших с руководящих постов в крупных фармацевтических компаниях в начинающие компании отчетливо показал, что причины их перехода находятся глубоко внутри каждого из них, пишет Pharmaceutical Executive. Одни были уже на пике карьеры к моменту перемены места работы. Другим преставилась возможность, от которой они не могли отказаться. Третьи находились в процессе поиска чего-то нового. У некоторых появилась некая финансовая стабильность, позволяющая «завязать» с корпоративной суетой и заняться тем, к чему лежит душа.

В любом случае, топ-менеджеры предпочли покинуть зону комфорта и привыкать к новым условиям.

Например, для д-ра Морин Кронин возможность работы в стартапе Ava, специализирующемся в области женского репродуктивного здоровья, отвечает ее личным и профессиональным интересам. Ava и известна как изобретатель трекера фертильности в виде браслета.

У д-ра Кронин многое связано с Большой фармой. Она была членом ряда комитетов в компании Vifor Pharma и занимала различные руководящие должности в Bayer HealthCare после слияния Bayer Pharmaceuticals и Schering AG. Основной из ее основных сфер деятельности было управлением крупными эпидемиологическими клиническими исследованиями IV фазы, направленными на более глубокое изучение нужд пациентов.

Ava обратилась к д-ру Кронин с предложением занять должность медицинского директора после того, как она завершила консалтинговый проект с компанией. Это подходило ей по всем статьям, поскольку к этому времени она вела свой собственный консалтинговый бизнес из своего дома в Европе, а штаб-квартиры Ava располагаются в США и Швейцарии.

«Я отлично поработала в Большой фарме», – заявила д-р Кронин. По ее словам, переход в стартап позволил ей улучшить качество жизни, как с личной точки зрения, так и с профессиональной. «Мне не нужно больше носить деловой костюм! Я могу ходить на работу в джинсах», – радуется она. Ей по нраву неформальность стартапа и непринужденная обстановка и одновременно ответственная работа с коллективом единомышленников, который верит в то, что делает.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»