Российские фармацевты выберут лучшие аптечные товары

В мае 2018 года пройдет дебютная фармацевтическая премия – Smartpharma Awards. В голосовании и выборе лучших медицинских препаратов и товаров примут участие только сотрудники аптечных сетей – пользователи крупнейшей профессиональной сети Smartpharma. Это первая премия, где решение о награждении номинантов полностью принимается на основе мнения фармацевтического сообщества.

«Премия Smartpharma Awards призвана поддержать значимость профессии провизора и фармацевта, ведь именно на их мнение опираются покупатели, выбирающие препараты в аптеке», – отмечает руководитель премии Ксения Абрамчева.

Голосование будет проходить онлайн в рамках закрытой соцсети Smartpharma.ru. Smartpharma.ru – нишевая, специализированная социальная сеть, где общаются и делятся опытом четверть всех провизоров и фармацевтов России.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо пройти регистрацию в социальной сети Smartpharma.ru и подтвердить свой статус работника аптек. Организаторы уверены, что подобный формат конкурса позволит получить более интересные и «чистые» данные о мнениях фармацевтов о медицинских препаратах.

Голосование уже стартовало 27 апреля и продлится до 20 мая.

Голосование пройдет в следующих категориях:

Рекомендация года среди OTC-препаратов и биологических добавок

Рекомендация года в категории медицинского оборудования

Рекомендация года в категории ИМС и сопутствующих товаров

Производитель года и дистрибьютор года

Медицинский представитель года

Работодатель года (аптечные сети)

В каждой из категорий в конкурсе есть ряд дополнительных номинаций. Так в категории «Рекомендация года среди ОТС-препаратов и биологических добавок» будут выбраны: «Рекомендация года при лечении ОРВИ и гриппа для детей с 3-х лет», «Рекомендация года для поддержания стабильной работы сердца», «Рекомендация года при лечении и восстановлении функций печени» и многие другие.

Важно особо отметить и выбор победителя в номинации «Работодатель года». Впервые номинанты будут оцениваться сразу по нескольким критериям: привлекательная заработная плата, стабильность, комфорт на рабочем месте, возможность профессионального и карьерного роста, имидж бренда.

Подведение итогов премии и вручение наград состоится 22 мая в Москве. На церемонию будут приглашены все номинанты: представители фармацевтических брендов, производителей медицинских товаров и аптечных сетей, а также журналисты деловых и профильных изданий.

Источник: Smartpharma

«Фармацевтический вестник»