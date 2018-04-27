Квартальный объем продаж Sanofi сократился на 8,7% на фоне показателя по Lantus

В I квартале 2018 г. объем продаж французской фармацевтической компании Sanofi сократился на 8,7% и составил 7,9 млрд евро (9,5 млрд долл.), что немного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших 8 млрд евро (9,7 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. В компании отметили, что причиной спада стали снижение продаж препарата Lantus и курс доллара.

Объем продаж Lantus в США за первые три месяца 2018 г. сократился на 31% при постоянном валютном курсе – до 413 млн евро (499 млн долл.). Показатель по препарату в Европе снизился на 9% – до 181 млн евро (210 млн долл.) на фоне появления на европейских рынках биосимиляров. Общий объем продаж Lantus в I квартале рухнул на 25,9% – до 911 млн евро (1,1 млрд долл.).

Продажи рецептурных препаратов снизились на 9% – до 5,9 млрд евро (7,1 млрд долл.). Объем продаж противодиабетических препаратов сократился на 23,4% – до 1,1 млрд евро (1,3 млрд долл.).

Объем продаж подразделения Genzyme увеличился на 5,9% – до 1,5 млрд евро (1,8 млрд долл.), а показатель по вакцинам снизился на 9,3% – 711 млн евро (859 млн долл.).

Квартальная прибыль упала на 82,2% и составила 1 млрд евро (1,2 млрд долл.).

По прогнозу Sanofi, в 2018 г. ожидается рост прибыли на акцию в пределах 2–5%.

В Sanofi также заявили о намерении осуществить обратный выкуп акций на сумму 1,5 млрд евро.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»