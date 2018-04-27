Росздравнадзор: проблемы лекарственного обеспечения льготников связаны с организационными ошибками

За год пилотного эксперимента по маркировке было выявлено нарушений на сумму более 500 млн руб. Это касается в том числе препаратов, закупленных в рамках государственных контрактов в нескольких регионах РФ. Об этом и о других итогах деятельности Росздравнадзора шла речь на совместном заседании контрольного ведомства и Департамента здравоохранения Москвы 26 апреля.

Как пояснил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, введение маркировки лекарств не скажется на их стоимости, при этом он сослался на заявления самих же производителей: «В силу того, что они получают очень хорошие бенефиты, экономический эффект покрывает им те расходы, которые они несут. Производитель будет четко знать: сколько препаратов продается, где, какая экономия на логистике». Никаких решений о том, что использование системы маркировки будет платной для участников рынка лекарственных средств, не принято, пояснил «ФВ» Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что государство не берет на себя регулирование рынка лекарств, не входящих в Перечень ЖНВЛП.

Цены на жизненно важные препараты амбулаторного сегмента в России за 2017 г. снизились в среднем на 1,8%, тогда как остальные препараты подорожали на 9,3%.

Обеспечение лекарствами льготников не изменилось: доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, по данным Росздравнадзора, составляет 0,01%. В подавляющем большинстве случаев трудности в лекарственном обеспечении носят организационный характер и связаны с недостатками логистики ЛП, а также отсутствием единой информационной системы – к такому выводу приходят инспекторы надзорного ведомства.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»