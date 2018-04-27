Эксперт: вакцинация должна стать фактором здорового образа жизни

«Иммунизация в России: национальные приоритеты и возможности» – брифинг РБК на эту тему состоялся в Москве. Мероприятие было приурочено к Всемирной неделе иммунизации, направленной на повышение осведомленности о пользе вакцин для общественного здоровья.

Его участники рассмотрели стратегические направления развития современного здравоохранения в России, связанные с иммунизацией. В том числе речь шла о расширении охвата профилактическими прививками, гармонизации календаря профилактических прививок, информационно-просветительской работе с населением.

«Наиболее важная мера модернизации Национального календаря профилактических прививок – его обеспечение комбинированными вакцинами против пяти и более инфекций», – подчеркнул член Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров. По его словам, это связано с тем, что «ребенку до 1,5 года нужно вводить около 20 вакцин, что несет серьезную нагрузку на медперсонал и на самих детей».

Управляющий директор «Марафон Фарма» Игорь Крылов напомнил, что в ближайшее время Национальный календарь, включающий сейчас 12 прививок, пополнится тремя новыми вакцинами – от вируса папилломы человека, ветряной оспы и ротавирусной инфекции.

Практически весь календарь состоит из отечественных препаратов, и «технически отечественная фармпромышленность готова к тому, чтобы воспроизвести дженерики необходимых препаратов». Гораздо более серьезная проблема, по его словам, состоит в том, чтобы «вовлечь население в иммунизацию».

Г-н Крылов также сообщил, что с 2019 г. станет доступна четырехвалентная вакцина по гриппу, что дает надежду на снижение заболеваемости.

По данным, которые привела заместитель директора по клинико-эпидемиологической работе, ФГБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора Евгения Селькова, показатели заболеваемости гриппом среди непривитого населения в 15 раз выше, чем среди вакцинированных.

За последние 20 лет, с 1996 г. заболеваемость гриппом в целом снизилась в 85,5 раза, сообщила она. За этот же период число вакцинированных увеличилось более чем в 13 раз.

Как отметила старший научный сотрудник отделения вакцинопрофилактики детей с отклонениями в состоянии здоровья ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава РФ Марина Федосеенко, исследования доказывают, что наибольшая эффективность вакцинации достигается в результате максимального охвата населения, а в некоторых случаях обязательным должен быть охват не менее 95%.

В этой связи трудно переоценить роль продвижения информации о пользе иммунизации среди населения.

«Когда мы говорим о здоровом питании, занятии спортом, в рамках этих факторов здорового образа жизни обязательно должна стоять и вакцинация», – заключила она.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»