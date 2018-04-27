Бывшие союзные республики обходят патентное право на препараты ради национальных интересов

На прошедшей VI конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии эксперты и регуляторы обсудили стратегию расширения доступа к антиретровирусной терапии в контексте патентных монополий. Жизненно важные препараты дорожают, а в странах Восточной Европы наблюдается эпидемия ВИЧ, отметил региональный директор ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии Виней Салдана. Если в России патентное право ограничивает выпуск более дешевых аналогов, то странам бывшего СССР удается обходить международные нормы, внося изменения в законодательство по интеллектуальным правам. Малый рынок сбыта таких стран, как Кыргызстан, Молдавия, страны Прибалтики, позволяет Большой фарме не придавать этому значения.

По признанию эксперта из Кыргызстана, Большая фарма закрывает глаза на игнорирование патентного права. В итоге получается перекраивание закона об интеллектуальных правах. Например, в Кыргызстане изменили патентный закон и внедрили гибкие положения в «Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» (ТРИПС).

«Упрощена регистрация лекарств из США и ЕС до коротких сроков в 90 дней, – сообщил председатель ассоциации программ снижения вреда «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев. – Молдавия закупила препараты для лечения, хотя в рамках ассоциации в ЕС должна соблюдать патентное законодательство. Беларусь тоже достаточно дешево закупила лекарства для лечения. Ощущение, что некоторые правила перестают работать. Может, это и нормально. Удивляюсь, почему этого не делают крупные рынки – Россия, Украина? Вот у нас есть, не поверите, латвийский софосбувир от гепатита С».

С ним согласился директор Института права и развития ВШЭ – Сколково Алексей Иванов сообщив, что законы регулирования интеллектуальных прав в девяностые годы переписали с западных лекал без соблюдения национальных интересов.

«В нашем законе нет базовой и даже формальной гибкости, которую можно было взять из действующих международных отношений. Мы запрещаем применять антимонопольное законодательство к интеллектуальной собственности», – отметил г-н Иванов.

В свою очередь старший руководитель направления инноваций, интеллектуального права и торговой политики Глобальной федерации фармацевтических ассоциаций (IFPMA) Джулерма Синтра предупредил, что если все будут следовать примеру государств, которые приняли решение изменить свое законодательство по патентам, игнорировать интеллектуальное право, то инвестиции в R&D Большой фармы в размере 120 млрд долл. испарятся.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»