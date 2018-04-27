Соискатели все чаще делают выбор в пользу российских фармкомпаний

Фокус внимания кандидатов все чаще смещается с западных на российские компании, рассказала директор по персоналу «Герофарм» Анна Девицкая на конференции «Дефицит квалифицированного персонала в фармацевтической отрасли. Поиск решений», прошедшей 25 апреля в Москве.

Это новая тенденция, еще недавно кандидаты предпочитали строить свою карьеру в западных компаниях с возможностью релокации в другие страны.

По словам Анны Девицкой, сегодня соискатели все чаще делают выбор именно в пользу российских компаний, объясняя это своим патриотичным настроем, желанием быть полезным здесь и сейчас в России, влиять своей работой на улучшение качества жизни в стране.

К ключевым трендам эксперт также причислила усиление интереса со стороны образовательных учреждений, в т.ч. школ, ссузов и вузов, к партнерству с представителями фарминдустрии, внедрению в образовательный процесс программ, основанных на реальном взаимодействии с бизнесом. Это позитивная тенденция, говорящая о том, что привлекательность карьеры в отрасли, в т.ч. в сфере фармпроизводства, в ближайшие годы еще больше возрастет.

Между тем, фармотрасль как профессиональная сфера пока недостаточно привлекательна для кандидатов на общероссийском рынке труда, отметила Анна Девицкая, сославшись на результаты исследования, проведенного компанией Randstad в партнерстве с кадровым холдингом «Анкор». Она пояснила, что речь идет не о профильных специалистах для фармы, а офисных сотрудниках и тех специалистах, которые могут работать на производственных площадках фармы без высшего профильного образования, прежде всего это инженеры и операторы оборудования.

Выходцы с других рынков в последнее время очень востребованы в фармацевтической отрасли. Занимаясь цифровизацией бизнес-процессов, внедряя технологии BigData, компании готовы перекупать ИТ-специалистов. В этом направлении разворачивается настоящая борьба за таланты, в которой фарма конкурирует с другими рынками.

По мнению Анны Девицкой, нужно повышать привлекательность отрасли не только для будущих профильных специалистов (программы по профориентации школьников есть уже во многих компаниях), но и для профессионалов с других рынков – это даст дополнительный импульс развитию отрасли.

* На фото Анна Девицкая

Елена Григорьева

Фото Игоря Чунусова

«Фармперсонал»