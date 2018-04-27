Илларион Бойко назначен зам. директора Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик

Как стало известно «ФВ», в конце апреля 2018 г. Илларион Бойко покинул пост руководителя Дирекции по коммерции и логистике компании «Верофарм», который он занимал с августа 2015 года, и приступил к обязанностям зам. директора ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга РФ.

В компанию «Верофарм» Илларион Бойко пришел из компании Takeda (Nycomed), где он работал с 1994 года и занимал должности коммерческого директора, директора по коммерции и логистике и советника по стратегическому развитию.

Илларион Бойко окончил Военно-медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», д.м.н., профессор. Получил степень ЕMBA (Executive MBA) в Стокгольмской школе экономики.

«Фармацевтический вестник»