Губернатор Санкт-Петербурга: фармкластер является драйвером экономики региона

Кластеры в современной российской экономике позволяют концентрировать ресурсы для развития приоритетных направлений и привлекать в регион прямые отечественные и иностранные инвестиции. Об этом заявил петербургский губернатор Георгий Полтавченко 26 апреля на открытии III Международной конференции «Кластеры открывают границы. Евразийский путь».

«Мы с нуля начали создавать автомобильный кластер, эстафету у него перенял кластер фармацевтической, медицинской промышленности и радиационных технологий, ставший за довольно короткое время драйвером развития экономики в нашем городе. Во многом благодаря этому кластеру Петербург занял 1-е место в российском рейтинге инновационных регионов», – отметил Георгий Полтавченко.

По словам губернатора, в 2017 г. благодаря кластерам (а сегодня в Петербурге зарегистрировано 26 кластеров и кластерных инициатив) в экономику города было привлечено 658 млрд руб. прямых инвестиций, что на 13% больше, чем в 2016 г. А среднегодовой темп прироста инвестиций в уставный капитал Санкт-Петербурга за 6 последних лет составил 31,6%, и на каждый вложенный рубль город получил 1000 руб. выручки и 50 руб. налоговых поступлений.

Выступая на пленарном заседании, начальник отдела инновационных проектов департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Рустам Хафизов подчеркнул, что главный тренд развития кластерных объединений сегодня – международная экспансия, и у государства сегодня есть десятки вариантов поддержки компаний, объединяющихся в кластеры и готовых к выходу на внешние рынки.

Советник по Японии и странам АТР, представитель Ассоциации индустриальных парков России Ивао Охаси подтвердил, что наша страна обладает огромным потенциалом для выхода кластеров на международный уровень, прежде всего потому, что «уровень образования в России очень высок».

«Конечно, прежде всего мы обращаем внимание на инновационную составляющую. Именно такие компании вошли в проект «Национальные чемпионы», – сказал Рустам Хафизов. – Сегодня мы уже имеем две типовые модели инновационных кластеров – в Томске и Новосибирске. Создается подобный и в Петербурге – на базе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Инновационный кластер ITMO High Park – научно-образовательный и производственный комплекс, который будет построен на территории Пушкинского района в Петербурге. Это амбициозный проект ведущего в России вуза в области информационных и фотонных технологий, под который университет выделил земельный участок, где планируется разместить научно-производственный кампус. На проектные работы из федерального бюджета выделено 315 млн руб.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»