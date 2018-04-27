Смоленская область: поставщики лекарств подают в суд на региональный Департамент здравоохранения из-за неплатежей

По данным смоленского отделения ОНФ, долги регионального Департамента здравоохранения перед дистрибьюторами исчисляются сотнями миллионов рублей. Ведомство с этим не согласно. На официальный запрос «ФВ» в департаменте ответили, что по состоянию на конец апреля 2018 г. задолженности перед компаниями –поставщиками указанных лекарств и изделий медицинского назначения нет. Как сообщают в ведомстве, федеральные средства, полученные регионом в 2018 г., пойдут на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медпомощи жителям малых населенных пунктов. Сюда планируется направить порядка 75 млн руб. Еще около 120 млн руб. будет направлено на развитие сети ФАП, поддержку детских поликлиник и укрепление паллиативной службы.

С января по апрель 2018 г. в регионе 35 373 льготника получили положенные им препараты по 157 527 рецептам на общую сумму 145 894,97 тыс. руб. По состоянию на 20 апреля в регионе есть запас лекарств для льготного отпуска на сумму 194 568,55 тыс. руб., в том числе в аптечной сети льготного отпуска на сумму 70 612,53 тыс. руб.

«Сотрудниками департамента и подведомственных учреждений еженедельно проводится мониторинг ситуации с лекарственным обеспечением льготных категорий граждан и принимаются необходимые меры», – подчеркнула исполняющая обязанности начальника Департамента здравоохранения Смоленской области Елена Войтова.

Поставщики лекарств оптимизма не разделяют. Генеральный директор ООО «Индустрия здоровья» Кумар Сингх говорит, что только его компании департамент должен порядка 12 млн руб.: «Это именно долги департамента. Причем они неуклонно растут. На 1 апреля задолженность составляла около 7 млн рублей. Сейчас уже 12».

По словам бизнесмена, просрочка составляет полгода-год. И если речь идет о погашении задолженности за апрель 2017 г., это, скорее всего, мелкие суммы. Основная часть задолженности образовалась в конце 2017 г. – когда проходили самые крупные аукционы.

«Мы пробовали договариваться. Но что толку? У ЦРБ просто нет денег, они банально не смогут заплатить. Вот, например, Дорогобуж. Главный врач ушел со своего поста. У него доход годовой 30 млн. А долги – больше 30 млн. Он никогда не погасит этот кредит», – комментирует ситуацию Кумар Сингх.

Компания «Индустрия здоровья» работает в Смоленской области уже более 10 лет и поставляет сюда порядка 70% наименований препаратов, необходимых региону. Долгое время предприятие было региональным оператором по льготе. Сейчас и по этому направлению за департаментом долг в размере 15 млн руб. По словам г-на Сингха, тяжелая ситуация с задолженностью появилась только сейчас, в конце 2017 – начале 2018 г. Кроме Смоленска, «Индустрия здоровья» поставляет препараты в Брянскую, Калужскую, Тульскую области и в Москву. И в этих регионах проблем с платежами нет. Кумар Сингх считает, что кризис в Смоленской области создается намеренно: власти хотят дискредитировать поставщиков ЛП, а потом создать монополию. «Индустрия здоровья» для защиты своих интересов продолжает обращаться в прокуратуру. Контрольно-ревизионное управление вызывает главных врачей. Главврачи просят мировое соглашение, иначе по КоАП им грозит дисквалификация – если руководитель дважды просрочил платежи по договору. Виноваты не главные врачи. «Мы с ними подписываем мировое соглашение, согласуем графики. Но продолжаем писать в инстанции, которые доступны», – резюмирует гендиректор «Индустрии здоровья».

Светлана Петрова

«Фармацевтический вестник»