«Северная звезда» купила сеть «Медбиолайн»

Владелец сети «Медбиолайн» Владимир Хапкин продал аптеки компании «Северная звезда», имеющую одноименную сеть. Эту информацию подтвердила «ФВ» управляющая аптеками «Северная звезда» Оксана Юрченко.

Она уточнила, что в Москве новые аптеки будут ребрендированы: сменят вывеску на АСНА/ «Северная звезда», а в Подольске, возможно, останется бренд «Живы-здоровы». Впрочем, пока это только предварительные решения.

По данным AlphaRM, по состоянию на февраль 2018 г. в сеть «АСНА/Северная звезда» (управляющая компания ООО «Фармастар») входило 46 аптек, выручка за месяц составила 110,6 млн руб. Компания «Медбиолайн» в феврале текущего года управляла сетью из 81 аптеки, продажи за месяц составили 208,4 млн руб.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»