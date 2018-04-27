TraceLink предлагает решение по сериализации для малой фармы

Компания TraceLink запустила решение по сериализации для компаний с простой структурой системойпоставок и ограниченным числом целевых рынков, сообщает In-Pharma Technologist.

Решение EU FMD Express разработано для оказания помощи небольшим компаниям в выполнении Директивы ЕС по борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств (Falsified Medicine Directive, FMD) 2011 г., которая вступает в силу 9 февраля 2019 г.

Директива нацелена на предотвращение проникновения фальсифицированных ЛС в логистические цепочки.

По словам вице-президента по глобальным предпродажам TraceLink Дэна Уоллиса, данный сервис кастомизируется для компаний с небольшими объемами выпуска фармпродукции и ограниченным числом целевых рынков, у которых отсутствуют ресурсы для обеспечения выполнения FMD.

Предлагаемое решение, в котором используются специально разработанные шаблоны и «модули соблюдения требований» для более быстрого внедрения и работы в рамках предсказуемых издержек, дает доступ к хранилищу серийных номеров и событий TraceLink, что обеспечивает интеграцию с центральным роутером данных Европы – EU Hub.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»