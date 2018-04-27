Экс-министра здравоохранения оштрафовали за антиконкурентную схему проведения закупок

Арбитражный суд Удмуртской Республики удовлетворил иск территориального органа УФАС о привлечении к административной ответственности экс-министра здравоохранения региона Алексея Чуршина. За картель бывшего чиновника наказали штрафом в размере 20 тыс. рублей.

В 2016 году Минздрав Удмуртии без аукциона заключил контракт с ГУП УР «Фармация» на проведение 1 тыс. закупочных процедур по приобретению лекарственных средств и медизделий для подведомственных учреждений. В аукционах, организованных ГУП УР «Фармация», частенько принимало участие ГУП УР «Аптеки Удмуртии». Поскольку директором в обоих госпредприятиях был один и тот же человек, да и многие сотрудники были оформлены сразу в двух ГУП, УФАС пришло к выводу, что действия Минздрава были нацелены на то, чтобы предоставить преимущество ГУП УР «Аптеки Удмуртии». Одни и те же работники зачастую сначала готовили аукционную документацию, а затем – заявки на участие в этих торгах и затем «сами у себя» выигрывали госконтракты.

Хотя представители ГУП и Минздрава просили принять во внимание, что в 77% случаев в аукционах побеждали сторонние организации, стало быть, конкуренцию никто не ограничивал, комиссия Удмуртского УФАС России признала в этой схеме антиконкурентный сговор. Ответчики пытались отменить решение УФАС через суд, но безуспешно.

По неподтвержденной информации, Алексей Чуршин также намерен обжаловать решение Арбитражного суда в апелляционной инстанции.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»