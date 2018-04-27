Noramco и SPI Pharma предложат фармпроизводителям масштабируемые рецептуры и технологии

Цель недавно созданного партнерства американских компаний Noramco и SPI Pharma – предлагать производителям инновационных и дженериковых препаратов готовые к внедрению рецептуры и лекарственные формы, сообщает In-Pharma Technologist.

По условиям соглашения о партнерстве, Noramco будет поставлять активные фармацевтические ингредиенты (АФИ), а SPI Pharma будет поставщиком вспомогательных веществ и платформ доставки препаратов.

По словам вице-президента по развитию бизнеса Noramco Энтони Амброзини, компании будут совместно поставлять опытные рецептуры и лекарственные формы, которые могут быть переданы клиентам вместе с технологиями для последующего масштабирования производства. Г-н Амброзини добавил, что у компаний нет намерения производить готовые лекарственные формы или осуществлять их маркетинг.

Предложения будут включать в себя экспериментальные рецептуры и лекарственные формы дженериковых и новых лекарственных препаратов.

На основе лицензионных соглашений клиенты получат возможность поэтапной кастомизации пакетов рецептур АФИ и соответствующих лекарственных форм.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»