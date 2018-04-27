Против продажи лекарств в торговых сетях выступили ряд ведомств

Подготовленная Минпромторгом новая версия законопроекта, разрешающая продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах без лицензии, вызвала негативную реакцию Минздрава, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишет «Коммерсантъ». В отзыве Минздрава говорится, что документ создаст неравные условия для аптечных организаций, для которых получение лицензии на осуществление фармдеятельности является обязательным требованием. В министерстве отмечают, что лицензия гарантирует наличие в магазинах специалистов, которые могут дать профессиональные объяснения при отпуске лекарств. Это поможет предотвратить ущерб здоровью покупателей. Минздрав не согласен и с выводом Минпромторга о том, что законопроект не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Средства понадобятся для увеличения численности сотрудников Росздравнадзора, контролирующего обращение лекарств. Чиновники Минздрава сомневаются, что в торговых залах магазинов будут своевременно убирать препараты с истекшим сроком годности. Аналогичная практика в отношении продуктов питания говорит о многочисленных нарушениях, отметили там.

В ФАС тоже не согласны разрешить продажу лекарств в магазинах без лицензии, так как это создаст дискриминационные условия для аптечных сетей. При этом антимонопольная служба не против самой идеи продаж безрецептурных препаратов в торговых сетях. А в Минэкономики опасаются, что принятие законопроекта в таком виде приведет к росту контрафактной продукции. Министерство предложило ввести требования к площади магазинов, а также к среднесписочной численности персонала, полагая, что это поможет снизить дополнительную нагрузку на контролирующие органы.

Как писал «ФВ», общественные профессиональные организации высказывались против принятия этого скандального законопроекта, разработанного Минпромторгом. Так, 19 апреля на 2-м съезде Союза «Национальная фармацевтическая палата» президент Союза НФП Александр Апазов заявил, что Нацфармпалата намерена обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину и пояснить, почему ситуация, при которой торговля лекарствами в магазинах будет разрешена, приведет к краху всей аптечной отрасли.

Комитет Госдумы по охране здоровья также выступает категорически против проекта законодательной инициативы о возможном допуске продажи безрецептурных лекарственных препаратов в торговых сетях.

«Я считаю недопустимым, чтобы лекарства продавались нефармацевтическими организациями. И это мнение я высказывал при первой информации, появившейся в публичном пространстве о некой законодательной инициативе», – заявил Дмитрий Морозов.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский также считает, что лекарственные средства должны продаваться только в специализированных учреждениях, а не в магазинах, супермаркетах и других неспециализированных торговых точках. По его мнению, в таком законопроекте просто нет необходимости, так как в России широко разветвленная сеть аптек и высокая доступность лекарственных средств.

«Фармацевтический вестник»