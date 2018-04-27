ФАС усмотрела в сговорах на закупках лекарств и медизделий признаки ОПГ

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев заявил о наличии признаков организованных преступных группировок (ОПГ) и многомиллиардном ущербе в картельных сговорах на поставку лекарств и медицинских изделий.

Об этом он сказал, выступая на Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ: за честные закупки» 26 апреля.

«Сговоры на закупках лекарств и медизделий все чаще имеют все признаки ОПГ. Незаконные доходы участников картелей исчисляются десятками миллиардов рублей, – подчеркнул Тенишев. – Начиная с 2015 года растут расходы государственного бюджета на здравоохранение, при этом, по оценке пациентских организаций, обеспеченность больных медикаментами падает». По его мнению, причина этого явления кроется в «картелизации» закупок в сфере здравоохранения.

«Уже 82 субъекта нашей страны охвачены картелями. В режиме онлайн мы выявляем и доказываем противозаконные соглашения, несмотря на то что нарушители пытаются замести свой электронный след. К борьбе с картелями подключаются и силовые ведомства. Возбуждены и расследуются уголовные дела о картелях. Ряд госзаказчиков и организаторов картелей взяты под стражу и отстранены от занимаемых должностей», – заявил Тенишев.

В 2017 году количество картельных сговоров, выявленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России на госзакупках лекарств и медизделий, достигло 19% от всех дел о картелях. Больше нарушений оказалось только на строительном рынке. За 2015–2017 годы участники картелей в сфере здравоохранения заработали 23 млрд рублей.

ФАС подготовила предложения по ужесточению уголовной ответственности для топ-менеджеров и акционеров компаний – участников картельного сговора. Ведомство намерено увеличить максимальный срок лишения свободы за такие преступления до восьми лет, а также ввести механизм конфискации незаконно приобретенного при помощи сговора имущества.

Источник: ФАС России

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