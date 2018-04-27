В «Моситалмеде» сменился генеральный директор

Генеральным директором ОАО «Моситалмед» стал Игорь Юсупов. Он сменил Любовь Спорышеву, которая руководила компанией всего три месяца.

В «Моситалмеде» кадровые изменения не комментируют. По информации Vademecum, Любовь Спорышева возглавила Центр женского здоровья EMC. Эту информацию подтвердили в колл-центре клиники.

О том, что гендиректором «Моситалмеда» теперь является Игорь Юсупов, говорится на сайте медцентра и в базе СПАРК-Интерфакс.

Игорь Юсупов закончил Запорожский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». С 1998 по 2005 год работал главным врачом санатория в Ессентуках, а с 2005 по 2016 год – начальником Главного военного клинического госпиталя внутренних войск МВД России (теперь Госпиталь войск Национальной гвардии РФ).

За последние три года смена руководства в «Моситалмеде» произошла уже четыре раза. С момента основания «Моситалмеда» им руководил Коба Мирцхулава, однако в 2015 году он получил отставку. Его место занял Михаил Пальцев – экс‑ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, на тот момент главный ученый секретарь Российской академии наук. Кадровые перестановки произошли на фоне конфликта по поводу дальнейшего развития медцентра акционеров – страховой компании «МАКС» и основного владельца компании Варткеза Арцруни.

СК «МАКС» даже оспорила назначение Пальцева в Арбитражном суде Москвы, но не добилась желаемого. В начале 2017 года Пальцев покинул свой пост, а новым гендиректором стала главврач клиники Ольга Короид. «Честно говоря, я бы ушел сразу, но по‑человечески бросить проект, вообще ничего не сделав, не мог. Но к сегодняшнему дню я из проекта вышел: начались перипетии с выборами РАН, у меня не было времени на совместительство», – объяснял Vademecum свой уход Михаил Пальцев.

ОАО «Моситалмед» – многопрофильная клиника, основанная в 1993 году в Москве. Основным владельцем бизнеса выступает известный девелопер Варткез Арцруни. Также в столице работают подконтрольные ему «Моситалмед-Стоматология», клиники женского и мужского здоровья, открывшиеся в сентябре 2017 года, две клиники Института красоты на Арбате (на ул. Трифоновской и Комсомольском пр-те), производство профессиональной косметики Agenda. Совокупная выручка клиник «Моситалмед» (с учетом Института красоты на Арбате) в 2016 году составила 872 млн рублей. С этим показателем она заняла 25-е место в рейтинге «ТОП100 частных многопрофильных клиник» Аналитического центра Vademecum.

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