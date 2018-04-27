Биотех Biogen отчитался о сильном квартале

Биотехнологическая компания Biogen Inc. (BIIB, NASDAQ) сообщила сильные итоги первого квартала и показала заметный рост продажи Spinraza год к году.

В первом квартале выручка Biogen выросла на 11% до $3,13 млрд, в то время как прибыль от операций увеличилась на 50% до $1,53 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $6,05 (+16% год к году).

Основным драйвером роста стали сильные продажи препарата от спинальной мышечной атрофии Spinraza, продажи которого в прошедшем квартале составили $364 млн. Для сравнения, годом ранее продажи этого препарата составляли $47 млн. Однако по сравнению с четвертым кварталом продажи Spinraza почти не изменились, несмотря на то, что количество пациентов выросло (на 16% в США и на 56% в других странах). Руководство Biogen поясняет, что это произошло из-за увеличения удельной доли пациентов, получающих поддерживающую терапию. Она более дешевая, так как предполагает меньшие дозы препарата. В настоящее время в США приблизительно 40% доходов Spinraza в первом квартале были получены от поддерживающей терапии, по сравнению с 25% в четвертом квартале.

В ближайшие кварталы Biogen ждет роста продаж Spinraza на международном рынке, так как все больше стран соглашаются компенсировать стоимость препарата для больных.

Продажи биоподобных препаратов Biogen в первом квартале удвоилась, но пока составляет только $128 млн.

Один из перспективных препаратов Biogen – это разрабатываемый совместно с Pfizer Inc. (PFE, NYSE) препарат для лечения шизофрении PF-04958242. Кроме того, компания планирует в третьем квартале представить данные о терапии болезни Альцгеймера BAN2401, которую Biogen разрабатывает с японской компанией Eisai. Еще одна программа поздней стадии терапии Альцгеймера aducanumab будет представлена не ранее 2020 г.

Отметим, что Biogen много инвестирует в новые разработки от разных неврологических заболеваний, однако в настоящее время препараты от рассеянного склероза составляют около двух третей дохода – около $2,1 млрд в первом квартале. Этот рынок важен для компании до тех пор, пока она не сможет генерировать стабильный доход от других сфер биотехнологий.

ffin.ru