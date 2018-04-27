Германия, Франция, Италия лидируют среди экспортеров фармпродукции в Россию

В 2017 году российский импорт фармацевтической продукции составил $10.8 млрд, что на 22% больше показателей предыдущего года.

В основном импортировались лекарственные средства для розничной продажи и для использования в терапевтических или профилактических целях (77.5%). Их Россия закупила на $8.4 млрд.

Второй позицией в структуре российского импорта фармацевтики стали кровь и ее фракции для использования в терапевтических и профилактических целях; иммунные сыворотки и вакцины. На долю этой группы товаров пришлось 16.4% объема импорта или $1.8 млрд.

Третью позицию занимают стоматологические материалы, используемые в основном для пломбирования зубов (3.7%). Их Россия импортировала на $404.6 млн.

Четвертую позицию с долей в импорте 1.7% занимают лекарственные средства, предназначенные для использования в терапевтических или профилактических целях, но не для розничной продажи. Импорт данной категории лекарств составил $185.7 млн.

На долю ваты, марли, бинтов и аналогичного перевязочного материала пришлось 0.5% от объема импорта фармацевтической продукции или $56.9 млн.

Желез и прочих органов, в том числе высушенных и в порошке; экстрактов желез или прочих органов или их секретов, предназначенных для органотерапии; гепарина и его солей; прочих вещества человеческого или животного происхождения, подготовленных для использования в терапевтических или профилактических целях Россия импортировала на $11.6 млн, что составило 0,1% от объема импорта фармацевтики.

Ключевыми странами-экспортерами стали Германия (20.8%), Франция (8.7%), Италия (6%), США (5.7%), Соединенное Королевство (5.5%), Индия (5.2), Швейцария (5.1), Венгрия (4%), Нидерланды (3.5%), Словения (3.5%), Ирландия (2.9%) и другие.

rusexporter