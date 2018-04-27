«ЗиО-Здоровье» увеличивает штат в рамках открытия второй очереди

В рамках открытия второй очереди производства таблеток компания «ЗиО-Здоровье» в Подольске наберёт еще 70 специалистов до конца 2018 года, сообщает РИАМО со ссылкой на генерального директора ЗАО «ЗиО-Здоровье» Николая Сафонова.

«В связи с вводом второй очереди на 170 человек увеличивается число рабочих мест. Мы уже 100 человек набрали, и до конца года еще 70 человек возьмем», – сказал Сафонов.

Он рассказал, что ежегодно компания производит на территории Подмосковья 2 миллиарда таблеток и капсул.

Вторую очередь производства запустили в январе 2018 года. Она обошлась в 1,5 миллиарда рублей. Компания заключила инвестиционное соглашение с правительством Московской области.

gmpnews